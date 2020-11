Retiro anual do clero é realizado em Arrozal

Matéria publicada em 4 de novembro de 2020, 10:58 horas

Diocese- Desde terça-feira, dia 3 até a sexta, dia 6, o Clero da Diocese de Barra do Piraí/Volta Redonda estará se reunindo no Centro Pastoral Diocesano, em Arrozal, para a realização de mais um Retiro Anual.

Os presbíteros da diocese participarão do retiro sob assessoria do bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, dom Célio Calixto Filho.

Rezemos por nosso clero!