Retiro lidera lista de denúncias sobre aglomerações durante pandemia

Matéria publicada em 17 de junho de 2020, 12:02 horas

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda divulgou na manhã desta quarta-feira, dia 17, balanço das denúncias de aglomerações e funcionamento irregular de estabelecimentos comerciais, em descumprimento aos decretos de prevenção à Covid-19, durante a pandemia provocada pela doença.

Segundo a assessoria de comunicação do município, a população segue ativa auxiliando a fiscalização, através de denúncias. A localidade que mais contribuiu com denúncias foi o Retiro, com 239 registros, seguido do Aterrado, com 135; Santo Agostinho com 98; São João, 91 e Água Limpa com 71 denúncias.

Os registros apontam ainda o Belmonte, com 49 denúncias, além do Santa Cruz, com 47 denúncias; seguido do São Luiz, com 44 e São Geraldo com 41. O bairro com menor número de reclamações foi o Vila Rica, com 39 denúncias.

A prefeitura ressalta que a colaboração da população é fundamental, e pede que moradores continuem denunciando pelo telefone 156 ou aplicativo Fiscaliza VR.