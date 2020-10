Retomado atendimento do Programa Volta Redonda em Movimento a todos os públicos

Matéria publicada em 19 de outubro de 2020, 16:55 horas

Volta Redonda– A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) retomou nesta segunda-feira, dia 19, o atendimento do Programa Volta Redonda em Movimento na maioria dos núcleos que já funcionava antes da pandemia. O atendimento vai beneficiar a todos os públicos: crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos dos projetos Jovens e Adultos em Movimento (JAM), Melhor Idade em Movimento (MIM), Crescer em Movimento e Projeto de Iniciação Desportiva. As aulas estão sendo realizadas próximo aos ginásios dos bairros.

Para retomar as atividades a Smel criou um protocolo de saúde pública com regras e restrições sanitárias de segurança, tanto dos alunos quanto dos professores, para que as aulas aconteçam em um formato seguro e adequado. Entre as principais regras estão o uso obrigatório de máscara; somente um responsável pode permanecer no local da aula para acompanhar o aluno; manter o distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas; cada usuário deve portar seu álcool líquido ou gel a 70%; e levar sua garrafa de hidratação previamente identificada.

O número de alunos para cada atividade foi reduzido, com no máximo 20 pessoas, respeitando a taxa máxima de ocupação estabelecida pelos Decretos Municipal números 16.339 e 16.340 e da resolução do CREF nº 106/ 2019. Ainda para garantir a segurança de todos, os vestiários estarão fechados para banho. Cada núcleo possui sua grade de turmas e horários.

As atividades englobam exercícios físicos específicos para cada faixa etária, respeitando a idade de cada um e os objetivos dos programas e projetos. As aulas trabalham o corpo todo, como a parte cardiorrespiratória para os adultos e as atividades lúdicas e aspectos técnicos de cada modalidade, para as crianças.

De acordo com a secretária municipal de Esporte e Lazer, Patrícia Monlevad, os alunos devem procurar o núcleo mais próximo da sua residência.

– Estamos voltando de forma gradual. Essa é mais uma etapa que estamos avançando. Primeiro voltamos às atividades apenas para as pessoas que não eram do grupo de risco e agora estamos abrindo para outros alunos. O próximo passo será para retornar com as atividades nos ginásios, que estarão reestruturados para receber o público e devem voltar a funcionar na próxima semana – disse a secretária.