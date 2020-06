Reunião volta a discutir tombamento do Recreio do Trabalhador

Matéria publicada em 24 de junho de 2020, 09:46 horas

Volta Redonda – Pelo menos 60 pessoas participaram, virtualmente, da Audiência Pública do Conselho Municipal de Cultura de Volta Redonda para discutir, na manhã desta quarta-feira, 24, o destino do Recreio do Trabalhador, na Vila Santa Cecília, que deverá encerrar atividades ao público.

A reunião que contou com representantes de diversas entidades, entre eles, da Fundação CSN e secretarias de Cultura e Esporte de VR, além de vereadores, voltou a debater a proposta de tombamento do local. O fechamento do Recreio foi anunciado devido o baixo número de associados que atinge a marca inferior a mil sócios. O clube, administrado pela Fundação CSN, foi criado em 1951.