Revitalização da Ponte dos Arcos está em sua segunda fase em Barra Mansa

Matéria publicada em 25 de novembro de 2020, 16:20 horas

Barra Mansa – A pintura da Ponte Ataulfo Pinto dos Reis, conhecida como Ponte dos Arcos, no Centro, está em sua segunda fase, de acordo com a prefeitura de Barra Mansa. Além da pintura, também foram feitas operações tapa buraco na Rua Joaquim de Oliveira Dutra, no São Genaro.

Para não prejudicar a mobilidade do trânsito, a obra está sendo realizada por etapas. Durante o período da manhã, o foco é o lado onde se encontra o guarda corpo, enquanto de noite, um caminhão com cesto aéreo faz o lado voltado para a via.

O secretário de Manutenção Urbana, Luiz Gonzaga, comentou sobre as ações.

– Essas obras são solicitações antigas e que trazem mudanças significativas na vida da população. Vamos continuar trabalhando em diversos pontos da cidade – disse.

A Secretaria de Manutenção Urbana segue com a pavimentação das vias Vereador Joaquim Boa Morte, Narsi Abrahão Zanlutti e parte da Francisco Rodrigues Leite, na Vila Coringa. Na terça-feira (24), também foi realizada a operação tapa buracos pelas principais vias do bairro Goiabal.