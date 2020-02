Rio Claro é atingida por forte temporal

Matéria publicada em 20 de fevereiro de 2020, 19:26 horas

Rio que leva o nome da cidade transborda, bairros Guarita e Alambari foram os mais afetados

Rio Claro- A chuva que atingiu a região na tarde desta quinta-feira (20) causou o transbordo do rio que leva o nome da cidade, casas foram invadidas pela água da enchente, na parte baixa do município ficou completamente alagada. O temporal começou, por volta das 16h, causando estragos, inclusive no distrito de Lídice. Os bairros Guarita e Alambari foram os mais afetados, segundo fotos e vídeos enviadas ao DIÁRIO DO VALE.

De acordo com as primeiras informações, a Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica), no bairro Guarita, ficou isolada, a unidade fica ao lado do Hospital Municipal Nossa Senhora da Piedade, próximo a RJ-155 (Rodovia Saturnino Braga). A água também invadiu o Ginásio Poliesportivo Batatão.

A reportagem não conseguiu contato com a Defesa Civil de Rio Claro, até a publicação desta nota. Ainda não há informações sobre desalojados nem desabrigados.