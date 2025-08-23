sábado, 23 agosto 2025
Rio de Janeiro abre 5ª Conferência Estadual de Políticas para Mulheres

Evento reúne 462 delegadas para discutir igualdade, autonomia e prevenção à violência

by Agatha Amorim

Foto: Divulgação

Rio de Janeiro – A cidade do Rio de Janeiro deu início, na noite desta sexta-feira (22), à 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, realizada no Hotel Windsor Guanabara, no Centro do Rio. Depois de quase uma década desde a última edição, a Conferência marca um novo capítulo no fortalecimento das políticas públicas para mulheres no estado, reunindo 462 delegadas para consolidar propostas das etapas municipais e eleger representantes fluminenses para a Conferência Nacional, que será realizada em Brasília entre 29 de setembro e 1º de outubro.

Com o tema “Mais democracia, mais igualdade e mais conquistas para todas”, a cerimônia de abertura contou com a presença da ministra das Mulheres, Márcia Lopes, da secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar, além de representantes do legislativo, do sistema de Justiça e da sociedade civil.

A secretária de Estado da Mulher e presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDIM-RJ), Heloisa Aguiar, destacou o caráter histórico do evento: “Essa conferência é um chamado a ação, é a construção de um trabalho coletivo. Os conselhos e as conferências são expressões de uma cidadania ativa. Aqui, cada contribuição importa. Estamos escrevendo juntas uma nova página da nossa história. O futuro que queremos começa aqui, hoje, com cada uma de nós.”

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, reforçou o papel da Conferência Estadual como parte da mobilização nacional: “É o momento de construirmos conjuntamente. Precisamos de mais igualdade e mais conquistas para todas, e só teremos isso se ocuparmos os nossos espaços.”

Durante a abertura, foram realizadas homenagens a mulheres que se destacaram na defesa dos direitos das mulheres no estado e no país. Entre as homenageadas estão Benedita da Silva, Anna Rattes, Neusa das Dores, Schuma Schumaher e Nair Jane.

Avanços institucionais

Entre 2023 e 2025, o Rio de Janeiro triplicou o número de Secretarias Municipais da Mulher. Em 2023, havia 36 Organismos de Políticas para as Mulheres (OPMs), sendo nove Secretarias. Em 2024, o número passou para 40 OPMs, com 16 Secretarias. Em 2025, o estado conta com 47 OPMs, sendo 27 Secretarias da Mulher.

O crescimento reflete o fortalecimento da rede de proteção e promoção da equidade de gênero, aliado a iniciativas como o programa Capacit Mulher, que está formando 456 servidores de 70 municípios para implementar políticas de atenção às mulheres.

Programação

A Conferência segue até domingo (24), com mesas sobre autonomia econômica, prevenção à violência, representatividade política, entre outros temas. A plenária final votará propostas e elegerá delegadas para a etapa nacional. O encerramento contará com a participação da escritora Conceição Evaristo, referência da literatura brasileira, que levará sua voz de resistência para fechar o evento em tom de celebração e esperança.

Serviço
5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres
22 a 24 de agosto de 2025
Sábado – 8h às 18h | Domingo – 8h às 15h
Hotel Windsor Guanabara – Av. Presidente Vargas, 392 – Centro, Rio de Janeiro

