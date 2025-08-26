Rio de Janeiro sedia 3º Encontro Nacional sobre Alfabetização

Rio de Janeiro – O Rio de Janeiro recebeu, nesta segunda-feira (25), a abertura do 3º Ciclo Formativo da Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (Renalfa). Através da Seeduc-RJ, o Governo do Estado é responsável por coordenar ações que fortalecem políticas públicas para que os estudantes das redes municipais dos 92 municípios fluminenses sejam plenamente alfabetizados no final da 2ª série do Ensino Fundamental.

Durante a solenidade de abertura, que reúne articuladores de todo o país entre até esta quarta-feira (27), a secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, afirmou que o Governo do Estado se esforça para assegurar a alfabetização na idade adequada e de forma eficiente.

“O Rio de Janeiro é hoje um grande exemplo. Até 2023, não tínhamos nenhum tipo de acordo com os municípios. Hoje, estamos aqui, com o material entregue, com a identidade criada e compartilhando boas práticas com outros estados. Estamos muito felizes. Nosso objetivo é garantir uma educação de qualidade desde o ensino básico”, afirmou a secretária.

O primeiro dia foi marcado por discussões sobre o Indicador Criança Alfabetizada, utilizado como instrumento de gestão de resultados na alfabetização, além de debates sobre governança colaborativa e atuação sistêmica entre estados e municípios.

“Nós não estamos sozinhos, estamos juntos. Esse desafio não é apenas do Ministério da Educação, mas de todos nós, educadores. Que este ciclo formativo seja mais um de muitos sucessos”, destacou Maria Virgínia Feitosa, representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) no Rio de Janeiro.

O ciclo formativo integra a estratégia de implementação e gestão do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), oferecendo apoio técnico aos membros da Renalfa, rede responsável por coordenar e executar políticas de alfabetização em nível local. As formações são realizadas trimestralmente e tem como propósito consolidar uma estrutura de governança dentro do acordo estabelecido.

O Compromisso Nacional é uma inovação administrativa, pois possibilita a criação de uma rede com articuladores de todos os estados e municípios. Essa experiência, inaugurada pelo MEC há quase três anos, é de fato inovadora. Está plenamente alinhada ao princípio da colaboração e ao fortalecimento das estruturas de gestão — destacou Manuel Palácios, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Além da secretária Roberta Barreto, a mesa de abertura contou com Rita de Luna e Anita Gea Stefani, da Secretaria de Educação Básica do MEC; Manuel Palácios, presidente do Inep; Maria Virgínia Feitosa, representante da Undime; e Adriano Giglio, representante da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro.