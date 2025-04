Rio do Saco: biodigestores devem reduzir 80% do esgoto despejado

Mangaratiba – A Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas de Mangaratiba iniciou nesta semana o ‘Programa Viva Rio do Saco’. O mais novo projeto visa recuperar e proteger as faixas marginais dos rios de Mangaratiba. A ação, que vai contar com a instalação de biodigestores, pretende reduzir em 80% o esgoto irregular e recuperar parte da mata degradada no local.

O projeto, que foi elaborado pelas equipes da secretaria, prevê um estudo diagnóstico da área e das famílias envolvidas, recuperação das faixas marginais dos rios, instalação de biodigestores, promoção de ações socioeducativas e oficinas para a população local, plantio de espécies nativas e recuperação da mata, além da fiscalização constante.

O Programa Viva Rio do Saco quer envolver a participação dos moradores do entorno durante as etapas de recuperação, e na defesa e cuidado dos rios.

No Rio do Saco, o programa já está em fase de diagnóstico. Ele vai acontecer em todas as Faixas Marginais de Proteção (FMP) dos rios do município. Essa faixa, que é definida de acordo com a legislação ambiental, tem como objetivo conservar a qualidade e a quantidade de água, além de proteger a biodiversidade e os ecossistemas locais.