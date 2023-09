Rio permanece com tendência de alta de casos de covid-19

A taxa de positividade em ambos os exames (RT-PCR e antígeno) manteve tendência de alta passando de 18% e 36% para 20% e 39%, respectivamente. Na rede privada, houve redução no número de exames realizados para os testes laboratoriais (RT-PCR) e teste rápido (antígeno). Já na rede pública, houve aumento da procura pelo teste rápido (antígeno) nas unidades básicas de saúde, mas não houve aumento do exame RT-PCR.

“Essa atualização nos indica que, neste momento, não há uma mudança significativa no cenário epidemiológico. A recomendação da SES-RJ segue a mesma, para que todos atualizem o esquema vacinal com a bivalente, especialmente os idosos e os grupos prioritários”, afirmou, em nota, Claudia Mello, secretária estadual de Saúde.

Segundo a pasta, as UPAs estaduais registraram estabilidade nos atendimentos de adultos, enquanto que houve queda no atendimento de crianças na última semana. A análise leva em consideração as semanas epidemiológicas 36 (de 3 a 9 de setembro) e 37 (de 10 a 16 de setembro).

Subvariante Éris

Até o momento, foram confirmados seis casos da nova subvariante Éris na cidade do Rio de Janeiro. Diante do atual cenário epidemiológico, novos casos sequenciados serão divulgados no Painel de Monitoramento da Covid-19, assim que confirmados por laboratório.

Os casos são investigados pela secretaria de Saúde da capital fluminense. A SES reforça a recomendação para que todos que ainda não tomaram a dose da vacina bivalente procurem os postos de saúde.