Rio+Saneamento leva atendimento itinerante a Piraí neste sábado

Piraí – A Rio+Saneamento realiza neste sábado (9) mais uma edição do Rio+Perto de Você, oferecendo atendimento itinerante à população de Piraí. A ação acontece das 9h às 13h na praça da Rua do Campinho, nº 74, no bairro Sossego 2.

Os moradores poderão receber orientações sobre os serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto, atualizar dados cadastrais, consultar tarifas, solicitar ligação ou religação de água e conhecer os canais de atendimento da concessionária.

Durante o atendimento, clientes aptos à Tarifa Social poderão solicitar o benefício. É necessário apresentar CPF, identidade, cadastro no CadÚnico e conta de luz. A titularidade da ligação deve estar no nome do beneficiário do CadÚnico. A apresentação dos documentos não garante o benefício automaticamente, pois será feita vistoria no imóvel para avaliação.

Para o gerente regional da Rio+Saneamento, Fábio Tinoco, a iniciativa reforça a proximidade com a comunidade. “Levar serviços essenciais diretamente à população é mais do que uma ação, é um compromisso com a dignidade das pessoas. Muitos moradores têm dificuldade para se deslocar até nossas lojas, por isso ir até eles mostra o interesse da concessionária em ouvir e atender suas demandas”, destacou.

SERVIÇO

Data: 9 de agosto de 2025

Horário: 9h às 13h (sábado)

Local: Praça da Rua do Campinho, nº 74 – Sossego 2 – Piraí