Rio+Saneamento realiza mutirão de atendimento no distrito de Getulândia, em Rio Claro

Rio Claro – O distrito de Getulândia, situado no município de Rio Claro, será palco do evento “Rio+Perto de Você” nesta quinta-feira (30). No encontro, as equipes da Rio+Saneamento farão atendimento direto à população que poderá realizar a atualização cadastral, tirar dúvidas e solicitar serviços ligados à rede de abastecimento de água. A ação acontece das 9h às 16h, no salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Fátima, localizada na rua Nossa Senhora de Fátima – 1.891, em Getulândia.

O time do programa Águas de Valor, que busca a redução de perdas de água, também estará no local. O objetivo do evento é ouvir as demandas dos clientes, informar sobre as atividades da empresa e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos ao município.

“O Rio+Perto de Você permite que a concessionária conheça melhor os hábitos e costumes da população e suas necessidades em relação aos serviços de saneamento básico. Também é uma forma de facilitar o canal de comunicação com os clientes, possibilitando que todos conheçam os serviços prestados e detalhes sobre o tratamento e a qualidade da água”, disse Renine Oliveira, coordenador de Operações de Rio Claro.

Em Rio Claro, está prevista a instalação de uma nova bomba, mais potente, para atender as partes altas da cidade, como o Morro do Estado, bem como as intervenções em Passa Três, onde já está aprovado o projeto de revitalização completa da captação. Já no distrito de Lídice, ainda neste ano será iniciada a implantação da adutora que permitirá retomar a utilização do reservatório de Lídice, uma obra essencial para aumentar o volume de água distribuída no local.