RJ: Idosos participam de passeio cultural ao musical Mamma Mia

Rio de Janeiro – Na última sexta-feira (25), a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Governo do Estado, os idosos do grupo de convivência de Barra do Piraí tiveram a oportunidade de vivenciar uma noite especial no Teatro Riachuelo, na cidade do Rio de Janeiro, assistindo ao consagrado musical Mamma Mia.

A atividade foi possível graças ao Passaporte Cultural, um programa da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa que oferece acesso gratuito a eventos artísticos e pelo qual a Assistência Social de Barra do Piraí foi contemplada.

Com 29 participantes, o passeio foi organizado para promover inclusão, lazer e acesso à cultura. A saída de Barra do Piraí ocorreu algumas horas antes do espetáculo, garantindo um deslocamento tranquilo e seguro para todos os participantes.

A secretária de Assistência Social, Marina Tinoco, destacou a importância da iniciativa, afirmando que o projeto continuará fazendo parte do calendário de atividades da pasta.

“Esse é apenas o primeiro de muitos eventos que virão pelo Passaporte Cultural. Queremos que todos tenham a chance de participar, por isso, nas próximas atrações, priorizaremos quem não pôde ir desta vez. A cultura transforma vidas e fortalece os laços comunitários”, disse Marina.

Parte do grupo de convivência e participante da iniciativa, Silvia Regina Pereira expressou sua emoção ao assistir ao musical.

“É a minha primeira vez no teatro, e a primeira vez a gente nunca esquece. Estou encantada e enlouquecida com essa ação! Agora, sim, eu descobri o que é a melhor idade. Quero agradecer a oportunidade de participar desse espetáculo maravilhoso. Só tenho mais uma coisa a dizer sobre ele: Mamma Mia, que incrível!”, declarou Regina.

A iniciativa reforça o compromisso da prefeitura em promover qualidade de vida e integração social por meio de experiências culturais. Tendo isso em mente, a prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, ressaltou que a ideia da administração municipal é fortalecer cada vez mais as atividades dos grupos de convivência da cidade, tornando o município uma referência nesse tema na região.

“Nosso plano é tornar Barra do Piraí uma referência na promoção de atividades que estimulem e promovam a qualidade de vida e a integração social dos participantes dos grupos de convivência. Tratando-se dos grupos de idosos, sempre digo que, após uma vida inteira de trabalho e dedicação, esse é um momento para eles apenas relaxarem e aproveitarem as coisas boas da vida. Agradecemos ao governo do estado, na pessoa do governador Cláudio Castro, e à Danielle Barros, secretária estadual de Cultura e Economia Criativa, por essa parceria que está rendendo — e ainda renderá — muitos frutos para nossa cidade”, finalizou a prefeita.