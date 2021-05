Roda de debates do MEP discutirá sobre Covid-19 neste sábado, 22

Matéria publicada em 19 de maio de 2021, 10:00 horas

No encontro serão abordados temas sobre a linha da prevenção, tratamento e planejamento

Volta Redonda- O Movimento Ética na política-MEP, promove neste sábado, 22, mais uma rodada de debates e reflexões sobre a pandemia objetivando oferecer de forma pedagógica conhecimentos científicos nas diferentes áreas de saberes.

Na sala aberta deste sábado, a partir das 16h, o tema abordado será “Covid-19: prevenção, tratamento e indicadores de planejamento na linha da superação de danos”, e contará com a participação de diferentes especialistas da área de saúde.

Para a roda de debates deste sábado, foram convidados Profissionais das áreas de Infectologia, fisioterapia, pediatria e imagem clínica, que estarão dialogando com alunos do Pré-Vestibular Cidadão, educadores, cidadãos e profissionais diversos. Também foram convidados ex-alunos do MEP ligados ao setor de saúde, alguns graduados e outros ainda cursando.

De acordo com a organização do evento, a mesa expositora será composta pela Dra. Maria Cristina Carvalho do Espírito Santo, Pediatra, Infectologista, Doutorado em Moléstias Infecciosas e Parasitárias, professora na UniFOA e na Universidade de São Paulo (USP); Professora Patrícia Luciene da Costa Teixeira, que é Fisioterapeuta, professora na UBM, Mestre em Ciências Cardiovasculares e Doutoranda na área; Dr. Miguel Tepedino Neto, Pediatra e Professor de biologia no Pré-Vestibular Cidadão e o Professor Saulo Karol, professor de biofísica no Pré-Vestibular Cidadão, Especialista em Imagens Clínicas e da Equipe de Saúde do Movimento.

Inscrições: mep.voltaredonda@gmail.com , para obter acesso.