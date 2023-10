Estrada Paraty-Cunha será interditada para obras nesta terça e quarta

Paraty – A estrada Paraty x Cunha, no trecho da Ponte Branca, será interditada para obras nesta terça e quarta-feira (3 e 4). O consórcio Serra da Bocaina II executará a segunda parte de lançamento das vigas e lajes da Ponte Perequê-Açú, com um guindaste e uma carreta, posicionados e obstruindo totalmente a via.

A paralisação está prevista nos dois dias, com início às 7hs e sem previsão de horário para término e liberação da via.

Os pedestres terão passagem no decorrer da atividade, exceto nos períodos e horários de movimentação e içamento das vigas e lajes, conforme orientação da equipe do Consórcio e da Guarda Municipal.