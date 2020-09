Rodovias estaduais do Sul Fluminense recebem serviços de roçada

Sul Fluminense – O DER-RJ está realizando serviços de roçada (corte de vegetação alta) em margens de diferentes trechos das rodovias estaduais, com o objetivo de melhorar a visibilidade e a tráfego dos usuários nas estradas. Os serviços beneficiam estradas do Sul Fluminense como: RJ-145, entre Barra do Piraí até o limite com Rio Claro e em Rio das Flores.

Além do corte de vegetação alta, outros serviços também estão sendo executados pelas equipes, entre eles a manutenção de asfalto, sondagens para elaboração de projetos de contenção, limpeza de meio-fio e canteiro central, retirada de entulho, limpeza de sistema de drenagem, limpeza e pintura de bueiro, patrolamento, poda de árvores, sinalização horizontal.

“Estamos com equipes em diversas pontos, trabalhando o tempo todo pela melhoria e manutenção das RJs, executando inúmeros serviços de manutenção e revitalização”, disse o presidente do DER-RJ, Uruan Cintra de Andrade.