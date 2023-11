Barra Mansa – Na manhã desta terça-feira (7), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, acompanhou o andamento das obras na Santa Casa de Misericórdia, no Centro. A unidade está recebendo os trabalhos de reforma e expansão do Pronto Socorro do SUS (Sistema Único de Saúde), permitindo a ampliação do atendimento de emergência. Rodrigo foi acompanhado pelo provedor da Santa Casa, Dr. Getúlio Pereira, do diretor executivo da unidade, Fernando Moreira, além do secretário Saúde, Dr. Sérgio Gomes.

Entre as melhorias que a unidade está recebendo, Drable esteve na futura sala vermelha do Pronto Socorro. “Este espaço funciona como um pulmão para a UTI, com toda a estrutura adequada para os pacientes estabilizarem e depois seguirem para o atendimento. A UTI é extremamente necessária para as cirurgias acontecerem e esse ambiente, ampliado e com uma capacidade melhor, vai permitir que os procedimentos não sejam interrompidos, que o serviço avance e, principalmente, que as pessoas sejam atendidas em momentos de necessidade”, disse o prefeito.

Drable destacou ainda a chegada dos novos equipamentos que vão oferecer maior conforto e dignidade no atendimento. “Hoje recebemos a informação de que o pedido das novas cadeiras para a enfermaria já foi feito e a expectativa é que em 20 dias elas já estejam aqui; além disso, o ar condicionado já está sendo instalado. São compromissos que nós firmamos e a Santa Casa avança todos os dias, assim como a saúde de Barra Mansa. Parabéns a toda a equipe e, principalmente, para a Provedoria da unidade, que tem feito uma diferença tremenda no dia a dia dos atendimentos”, finalizou.