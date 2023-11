Rodrigo Drable anuncia melhorias estruturais durante visita ao bairro Vila Independência

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, visitou na manhã desta quarta-feira (15) diversas ruas do bairro Vila Independência. O objetivo da ida à localidade foi ouvir os moradores, avaliar as condições das vias e propor melhorias. Investimentos como asfaltamento, muros de contenção, drenagem, meio-fio e escoamento de esgoto serão aplicados nas ruas Santana, Darci Noronha, Honorato Luiz, Nestor de Carvalho, Enezir José Gonçalves e a Travessa 5.

Acompanhando Drable, estiveram representantes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana, além do vereador Eduardo Pimentel.

Rodrigo contou que a demanda da visita surgiu durante a última ação do projeto ‘Prefeito na Minha Casa’ e que ele aproveitou o feriado para poder conversar com o maior número de moradores. “Nosso objetivo é garantir segurança e qualidade de vida para a população. Essa visita foi um objeto de pedido e reclamação dos moradores e ela serviu para que pudéssemos verificar de perto os problemas e buscar as devidas soluções. Fiz questão de estar acompanhado pelos representantes das secretarias para que pudéssemos analisar as condições e viabilizar o melhor serviço”, frisou o prefeito.