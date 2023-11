Rodrigo Drable anuncia obras em Rialto - Diário do Vale

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable esteve no distrito de Rialto para anunciar uma série de obras e melhorias para a localidade, nesta sexta-feira (10). O prefeito estava acompanhado do diretor executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), José Geraldo Santos, o Zeca; do secretário de Manutenção Urbana, César de Carvalho; e dos vereadores Valtinho da Upa e Marquinhos Pitombeira.

Durante a visita, Drable detalhou todos os serviços que serão realizados nos próximos dias. “Hoje nós viemos a Rialto tratar de alguns assuntos importantes, entre eles as obras de drenagem nas ruas A e B, que começam no dia 21, e a reforma da quadra, em que, no dia 27, nós iniciaremos a instalação da grama sintética. Além disso, todo o distrito receberá diversas outras melhorias”, disse o prefeito.

De acordo com o diretor executivo do Saae, a autarquia irá realizar a construção de rede de águas pluviais. “Nós iremos fazer a ampliação do sistema de drenagem de águas pluviais com o assentamento de novas manilhas, a construção de poços de visita e a instalação de mata-burros nas ruas A e B”.

Ainda segundo o secretário de Manutenção Urbana, um dos trabalhos que já estão em andamento no distrito é a reforma geral da quadra. “O espaço esportivo do distrito ganhará uma nova cara. Nós estamos fazendo a troca de todo o alambrado, iluminação de LED e outras melhorias por todo o distrito”, disse César de Carvalho

Ao final da visita, Rodrigo Drable aproveitou para convidar a população para prestigiar o evento esportivo que será sediado no distrito neste fim de semana e anunciou intervenções no bairro Vista Bela.

– Neste domingo, dia 12, nós teremos aqui em Rialto o Circuito de Bike e esperamos a presença de todos. Além disso, aproveito para comunicar que em breve o bairro Vista Bela, onde estaremos na próxima terça-feira (14) com o projeto ‘Prefeito na Minha Casa’, também receberá melhorias na rede de drenagem – finalizou o prefeito.