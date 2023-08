Rodrigo Drable apresenta Condomínio Industrial a empresários

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable apresentou, nesta sexta-feira (11), a área do Condomínio Industrial de Barra Mansa, na área da antiga Edimetal, às margens da Rodovia Presidente Dutra, a empresários com interesse em estabelecerem seus empreendimentos no município.

Além de prospectar novos negócios, o prefeito aproveitou a oportunidade para acompanhar a evolução das obras que acontecem no local. Os secretários de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello e de Meio Ambiente, Vinicius Azevedo, além do diretor do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), Adilson Rezende e do vereador Jefferson Mamede, também estiveram presentes na visita.

Rodrigo Drable falou sobre as perspectivas para a economia da cidade. “Estamos aqui hoje com empresários de indústrias metalmecânicas, fabricantes de fraldas e de outros setores que pretendem se instalar na cidade. São empresas que vão gerar milhares de empregos, movimentar renda e vão transformar a história de Barra Mansa. O Condomínio Industrial não é resultado de um sonho, mas sim de muito trabalho”, revelou o prefeito.

O Chefe do Executivo também agradeceu a parceria com o Governo do Estado. “Eu sempre agradeço várias pessoas pelo empenho e por participarem e facilitarem as realizações, como o governador Cláudio Castro. Esse empreendimento vai transformar a realidade da cidade como um todo. Essa é uma realização que faz Barra Mansa voltar a ser pujante e pra mim essa é uma conquista pessoal e profissional, pois estamos conseguindo tirar esse projeto do papel e fazer com que várias empresas venham pra cá”, disse Drable.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello, comemorou os avanços e se colocou à disposição dos empresários que tenham interesse em investir em Barra Mansa. “Hoje foi mais um dia de prospecção com mais empresas dispostas a vir para o nosso município. A partir dessas visitas, os empresários assinam uma carta de intenção demonstrando o interesse em montar seus negócios aqui no Condomínio Industrial”.