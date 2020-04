Rodrigo Drable diz que não não há previsão de retorno às aulas em Barra Mansa

Matéria publicada em 22 de abril de 2020, 17:28 horas

Município não vai ministrar aulas à distância, devido a quantidade de alunos sem acesso à internet, segundo o secretário de Educação Fernando Vitorino

Barra Mansa– O prefeito Rodrigo Drable afirmou que as atividades escolares só serão retomadas em Barra Mansa quando for seguro para todos. “As escolas continuarão fechadas enquanto for necessário”, declarou o prefeito. Sem previsão para reabrir, a Educação está há 25 dias com as atividades interrompidas.

O secretário municipal de Educação, Fernando Vitorino, disse que a educação fique mais 30 dias com as aulas suspensas, é possível cumprir as 800 horas/aulas letivas presenciais determinadas pelo Ministério da Educação, adotando calendário especial com aulas aos sábados e feriados. Também comentou que Barra Mansa não vai ministrar aulas no modelo EAD (Educação à Distância) em decorrência da realidade da maioria dos alunos.

– Temos cerca de 19 mil educandos. Deste quantitativo, 14,5 mil não dispõem de internet e computadores em casa. Assim, este método tornaria desigual a oportunidade de ensino no município – comentou.

Cestas básicas entregues às famílias dos alunos

Em relação as cestas básicas entregues às famílias dos alunos, Vitorino, ressaltou que 5,5 mil cestas já foram entregues e outras mil serão distribuídas ainda nesta semana.

– Iniciamos no domingo, dia 19, a entrega de cestas básicas a cerca de 12 mil famílias de alunos da rede municipal de ensino, em substituição a merenda escolar. As cestas foram adquiridas ao custo de R$ 60,00, com recursos próprios do município, sendo que o valor praticado no mercado varia entre R$ 82 e R$ 84. Os alimentos estão sendo entregues as famílias dos estudantes matriculados nas Escolas Municipais de ensino fundamental, educação infantil e creches que não recebam outro benefício social – explicou.