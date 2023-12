Rodrigo Drable inaugura campo de grama sintética em Rialto

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa inaugurou neste sábado (9), o novo campo de futebol de grama sintética no distrito de Rialto. A obra foi anunciada no início do mês de novembro e no último dia 27, a grama foi instalada. Estiveram presentes na solenidade o prefeito Rodrigo Drable, o secretário de Governo, Luiz Furlani, o secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Bruno Oliveira, o vereador Marquinho Pitombeira, entre outras autoridades e a comunidade.

O secretário de governo, Luiz Furlani, destacou a importância de investir em melhorias no esporte do município. “Eu comecei a jogar futebol com seis anos e ele me deu tudo o que tenho hoje. Com muito orgulho fui dez vezes campeão da copa mais tradicional da região. Este investimento neste equipamento público é muito importante para Rialto. Agradeço verdadeiramente ao prefeito Rodrigo, ao vereador Marquinho e a todos os envolvidos”, comentou.

Segundo Pitombeira, os reparos eram necessários e reconhecidos por toda a população do distrito. “Essa quadra estava num estado muito precário e hoje está totalmente recuperada com grama sintética, alambrado e boa iluminação. A comunidade de Rialto vem há muito tempo solicitando essa melhoria que hoje está recebendo. Agradeço a todos que estão aqui neste sábado, num momento de lazer, presenciando a entrega desse equipamento. Que possamos celebrar e agradecer aqui por tudo que tem acontecido”, disse o parlamentar.

O prefeito Rodrigo Drable pediu a colaboração de todos para manter o campo em boas condições. “Estou muito feliz de fazer esta entrega, espero que aproveitem e conservem para manter o local bonito e para que possamos continuar com os investimentos em outros locais da cidade. Aproveito para desejar um ótimo Natal a todos”, revelou Drable.