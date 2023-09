Rodrigo Drable inaugura quadra poliesportiva no bairro Getúlio Vargas

Barra Mansa – Os moradores do bairro Getúlio Vargas contam agora com um novo espaço para o lazer e a prática de esportes. Na tarde desta sexta-feira (22), o prefeito Rodrigo Drable inaugurou a quadra poliesportiva, anexa à Escola Municipal Jayme Oscar Pinho de Carvalho Júnior. O equipamento passou por reforma completa e estruturação da rede coletora da água das chuvas. Durante a cerimônia estiveram presentes secretários municipais, vereadores e moradores da localidade.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, detalhou o serviço realizado no Getúlio Vargas. “A equipe trabalhou na restauração do piso e da parte hidráulica, assim como na pintura, troca de todo o alambrado e construção do sistema de escoamento de água pluvial”, explicou.

O secretário de Educação, Marcus Barros, contou sobre a satisfação de entregar o espaço reformado. “Para nós, é um orgulho muito grande estar inaugurando mais um equipamento público com investimento da educação. Essa quadra pertence à unidade escolar, mas vai atender de forma direta a comunidade. Esse é um dos papéis da educação, mudar a realidade local. Vamos cuidar muito bem desse equipamento que nossos alunos vão utilizar. Muita gente lutou para que esse espaço fosse reformado, então, precisamos que ele seja utilizado com muito carinho”, informou Marcus.

A diretora da unidade, Eliazar Baptista Passos, elogiou o comprometimento da atual gestão municipal com a escola e seu entorno. “Estamos muito felizes com essa realização. É um privilégio estar aqui com vocês recebendo o prefeito, nosso secretário de Educação, os vereadores, as lideranças comunitárias e todos os pais. Estávamos ansiosos porque a quadra é muito importante. Ela vai ser bem usada pelos nossos alunos e professores. Agradeço a todos os envolvidos pelo empenho e apoio”, comunicou a diretora.

Luiz Furlani, secretário de Governo, disse que levou a demanda da quadra, durante seu mandato como vereador, ao Executivo. “Fui autor da solicitação dessa transformação que ocorreu nesse espaço que vai ser muito importante tanto para práticas de esporte quanto para atividades da escola. A quadra estava abandonada e quase não tinha mais serventia. Essa conquista é da comunidade”, comentou Furlani.

Em seu discurso, o prefeito Rodrigo ressaltou que o trabalho terá um grande impacto positivo para os moradores. “Nós vimos a necessidade de melhorias no Getúlio Vargas e fizemos um projeto para mudar a cara do local e que pudesse servir mais a escola e a comunidade”, declarou Drable.