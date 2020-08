Rodrigo Drable se reúne com produtores

Barra Mansa – O prefeito, Rodrigo Drable, se reuniu com os produtores rurais do distrito de Santa Rita de Cássia, para discutir a produção agrícola e as condições das estradas de acesso à região.

“Fui recebido com muito carinho pelos produtores rurais de Santa Rita. Esses encontros são fundamentais para conversamos sobre as necessidades que o distrito ainda tem, assim como falarmos sobre as conquistas que efetivamos juntos, visando sempre o avanço”, ressaltou.

Para o sócio da Processados Santa Rita, Luiz Flávio de Almeida, o apoio que o grupo recebe da prefeitura é fundamental para o desenvolvimento da atividade. “A gente só tem a agradecer. O prefeito está sempre nos apoiando, principalmente em relação às demandas burocrática que às vezes ocorrem dentro da empresa. Sempre que temos que recorrer à prefeitura as portas estão abertas pra gente”, finalizou Luiz Flávio.