‘Rota da Fé’: Barra Mansa e Quatis promovem pré-lançamento do projeto em Amparo

Barra Mansa – Durante as tradicionais festividades em homenagem à padroeira de Amparo, Nossa Senhora do Amparo, a Prefeitura de Barra Mansa realizou na noite de sexta-feira (15), o pré-lançamento da “Rota da Fé”, um projeto que une religiosidade, cultura e turismo. O evento, em parceria com a Prefeitura de Quatis, aconteceu na centenária igreja do distrito, que um dos marcos históricos e espirituais da cidade.

A “Rota da Fé” é um projeto idealizado por meio da parceria entre os municípios de Barra Mansa e Quatis, e tem como objetivo valorizar a fé popular e fomentar o turismo religioso como uma alternativa de desenvolvimento econômico, cultural e espiritual para a região.

Durante a missa solene, presidida pelo Bispo da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda, Dom Luiz Henrique da Silva Brito, foi apresentado um teaser do documentário que contará a história da Rota da Fé e sua importância para a região.

“A Rota da Fé é um caminho de espiritualidade, cuidado e acolhimento aos peregrinos. É uma proposta atenta às necessidades daqueles que caminham com devoção, sobretudo os que seguem rumo a Aparecida pela Via Dutra, que em breve passará por obras e se tornará ainda mais perigosa. Esta rota é uma alternativa segura e abençoada. Esse projeto é também fruto da colaboração entre a Igreja, a sociedade civil e os poderes públicos. É um trabalho coletivo em favor da vida e da fé do nosso povo”, afirmou Dom Luiz Henrique.

Presente na celebração, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa, Cesar Carvalho, reforçou o papel estratégico da iniciativa. “A Rota da Fé é fruto da união entre Barra Mansa e Quatis, construída com diálogo, planejamento e sensibilidade. Ela resgata a identidade religiosa da região e abre novas oportunidades de desenvolvimento. Vai movimentar o comércio, o artesanato, o setor de serviços e, principalmente, valorizar as pessoas que vivem nessas localidades”, destacou.

Também participaram da solenidade o secretário de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa, Bruno Meirelles, o presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda, os vereadores Klévis Farmacêutico e Elias da Corbama; além do prefeito de Quatis, Aluísio D’Elias.

“Fomentar o turismo religioso é também uma importante estratégia econômica. Fazer isso em parceria com a Prefeitura de Barra Mansa fortalece ainda mais a iniciativa. Estamos de braços abertos para receber todos os peregrinos, para que possamos estar unidos em comunhão com Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Amparo e o Sagrado Coração de Jesus, caminhando na fé e promovendo o acolhimento. Convidamos a todos a conhecerem a Rota da Fé e vivenciarem essa experiência”, disse o prefeito de Quatis.

Lançamento da Rota da Fé

O lançamento oficial da “Rota da Fé” está previsto para o mês de outubro, com estruturação adequada para acolher peregrinos, visitantes e turistas, unindo fé, história e desenvolvimento.

O roteiro intermunicipal contempla três pontos de grande importância histórica e religiosa: a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo (Barra Mansa), a Igreja Nossa Senhora do Rosário (Quatis) e o Santuário Diocesano de Adoração Coração Eucarístico de Jesus (Floriano – Barra Mansa).