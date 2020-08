Rotary Club define detalhes da Campanha Descarte Solidário de Eletrônicos

Matéria publicada em 29 de agosto de 2020, 08:30 horas

Barra Mansa – Representantes do Rotary Club, juntamente com a prefeitura de Barra Mansa, com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e a Guarda Municipal, reuniram-se na sexta-feira (28) para definir os detalhes da 3ª Campanha Descarte Solidário de Eletrônicos, que acontecerá no dia 17 de outubro, das 8h às 17h, em sistema drive thru, na Praça Ponce de Leon, mais conhecida na Praça da Matriz, no Centro.

Para facilitar a participação dos moradores de locais mais distantes, a campanha também acontecerá dias antes em algumas unidades escolares do município, nos distritos, na Região Leste e nos bairros Vila Nova e Vista Alegre. Outros pontos de coleta estão sendo estudados.

Todo material eletrônico coletado será vendido e o recurso arrecadado será destinado à Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Barra Mansa (Coopcat) e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) do município.

O autor do projeto e membro do Rotary Club, Anderson Ferreira de Oliveira, convida os moradores a participar da ação. “Leve aquele material eletrônico que você tem em casa para descartar. É uma grande oportunidade para descartar de forma correta. Funcionaremos em sistema drive thru para que o participante não precise descer do carro. O grupo que estará trabalhando respeitará as condições do momento que estamos atravessando”.

O responsável pela Coordenação da Coleta Seletiva do Saae, Sérgio Antônio da Silva, explicou a importância da ação. “A ação tem o caráter ambiental, que é oferecer a oportunidade de descartarem os eletrônicos velhos que estão em casa, que são inservíveis e que as pessoas não sabem o que fazer com eles. É uma forma de gestão de resíduos, de logística reversa correta. A campanha também tem o caráter social, pois ajudará duas instituições de Barra Mansa”.