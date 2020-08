Rotary Club, Saae e GM definem detalhes da 3ª Campanha “Descarte Solidário de Eletrônicos” em Barra Mansa

Matéria publicada em 29 de agosto de 2020, 08:02 horas

Ação acontecerá em sistema drive thru, garantindo mais segurança aos participantes

Barra Mansa – Representantes do Rotary Club, juntamente com a Prefeitura de Barra Mansa, com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e a Guarda Municipal se reuniram nesta sexta-feira, dia 28, para definir os detalhes da 3ª Campanha Descarte Solidário de Eletrônicos, que acontecerá no dia 17 de outubro, das 8 às 17 horas, em sistema drive thru, na Praça Ponce de Leon, mais conhecida na Praça da Matriz, no Centro.

Para facilitar a participação dos moradores de locais mais distantes, a campanha também acontecerá dias antes em algumas unidades escolares do município, nos distritos, na Região Leste e nos bairros Vila Nova e Vista Alegre. Outros pontos de coleta estão sendo estudados.

Todo material eletrônico coletado será vendido e o recurso arrecadado será destinado a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Barra Mansa (Coopcat) e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) do município.

O autor do projeto e membro do Rotary Club, Anderson Ferreira de Oliveira, convida os moradores a participar da ação. “Leve aquele material eletrônico que você tem em casa para descartar. É uma grande oportunidade para descartar de forma correta. Funcionaremos em sistema drive thru para que o participante não precise descer do carro. O grupo que estará trabalhando respeitará as condições do momento que estamos atravessando”.

O responsável pela Coordenação da Coleta Seletiva do Saae, Sérgio Antônio da Silva, explicou a importância da ação. “A ação tem o caráter ambiental, que é oferece a oportunidade de descartarem os eletrônicos velhos que estão em casa, que são inservíveis e que as pessoas não sabem o que fazer com eles. É uma forma de gestão de resíduos, de logística reversa correta. A campanha também tem o caráter social, pois ajudará duas instituições de Barra Mansa”.