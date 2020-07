Rotary realiza `Feijoada do Bem`, em Volta Redonda

Matéria publicada em 9 de julho de 2020, 12:20 horas

Volta Redonda – O Rotary Club de Volta Redonda realiza evento solidário Feijoada do Bem, no próximo domingo, 12. A arrecadação com a venda dos ingressos será revertida em ações sociais para famílias em situação de vulnerabilidade por conta da pandemia de Covid-19, seguindo protocolo de fundação da entidade, prevendo ações solidárias em situações de guerra, pandemia e intempéries da natureza.

O ingresso para a feijoada custa R$ 15,00, mais taxa de entrega e o pagamento poderá ser feito no dinheiro ou cartão de crédito. A feijoada será no sistema de delivery e drive thru – Av Sávio Gama ,788, Retiro, entre 11h e 15h – por conta das determinação das ações de combate ao Covid-19. Os pedidos podem ser solicitados através do whats App (24) 992129841.

A campanha de arrecadação de alimentos, tanto para a feijoada, quanto para cestas de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade continua, no sistema de troca de 1kg de alimento não perecível por uma máscara facial para proteção contra Covid-19.

Os alimentos podem ser entregues na empresa Chama Azul – Rua Oswaldo Cruz, bairro Vila Mury; Av. Paulista, 310, Retiro, e Rua 249, no bairro Conforto. Além desta campanha o Rotary já distribuiu 100 cestas de alimentos, além de cobertores para famílias em situação de vulnerabilidade.