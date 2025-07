Rotary VR-Leste realiza “Descarte Solidário”

Volta Redonda – O Rotary Club de Volta Redonda-Leste realizou no último sábado (19), na praça Brasil em Volta Redonda, o projeto Descarte Solidário com o tema ‘Juntos pela Sustentabilidade’. A ação contou com diversas intuições e o objetivo foi uma grande mobilização em prol do meio ambiente através da conscientização coletiva.

Para o presidente do Rotary Club de Volta Redonda-Leste, Lyncoln da Mata, a primeira edição da gestão 2025-26 foi positiva.

“Iniciamos nossa gestão com o pé direito já com essa ação voltada ao meio ambiente. Em nosso plano de ação lançado no último mês, duas edições do projeto foram programadas. A primeira, foi essa que realizamos neste final de semana, abastecendo dois caminhões lotados com materiais eletroeletrônicos, além de brinquedos, óleo de cozinha, livros, lacres de alumínio, e tantos outros materiais em parceria com diversas instituições da cidade. Já a próxima edição do evento, será realizada no dia 28 de março de 2026, onde pretendemos aumentar, ainda mais, o número de coleta.’’ destacou, Lyncoln.

O presidente da comissão de projetos humanitários do Clube, Anderson Ferreira, comentou sobre o sucesso desta primeira edição no ano.

‘‘É um trabalho feito por muitas mãos. São diversas entidades reunidas, juntas pela sustentabilidade. A cada edição que realizamos a adesão aumenta e o resultado é o melhor possível.” frisou, Anderson.

Hoje, o ‘Descarte Solidário’, é um projeto administrado pelo Rotary Club de Volta Redonda-Leste com projeção a nível nacional, tendo realização de diversos Rotary Clubs do Distrito 4571 de Rotary International em parceria com a Ambipar, empresa especializada em logística reversa/reciclagem e a Green Eletron.

Todos os materiais eletroeletrônicos coletados são enviados para as empresas Ambipar e Green Eletron, sendo transformados em matéria-prima para a produção de outros produtos, reduzindo, desta forma, a extração de minerais do meio ambiente.