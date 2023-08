Rua de Compras na Amaral Peixoto foi transferida para o dia 3 de setembro

Volta Redonda – A “Rua de Compras” no centro comercial da Avenida Amaral Peixoto, em Volta Redonda, foi transferida para o domingo (3). O evento, realizado por parceria entre a prefeitura, a Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e o CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas), seria neste domingo, 27, mas foi adiado por conta da previsão de grande volume de chuva para o dia.

Com objetivo de fomentar o comercio local, a “Rua de Compras” reuniria muitas atividades ao ar livre, que ficariam prejudicadas com a chuva. Para o domingo, dia 3, a população, além de aproveitar as promoções oferecidas pelos lojistas, vai poder conferir atrações culturais, de esporte e lazer e serviços disponíveis gratuitamente.

O local também vai abrigar praça de alimentação com foodtrucks, brinquedos grátis para a criançada e atendimentos em saúde com aferições de pressão arterial e outros, além de orientações para o combate à dengue.