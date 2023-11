Rua Dom Waldyr Calheiros, que liga a Catedral Sant’Ana e o Bispado em Barra do Piraí, já está com nova placa

Barra do Piraí – Na tarde desta quarta-feira (22), aconteceu a cerimônia de descerramento da placa, que denomina Dom Waldyr Calheiros, a rua que liga a Catedral Sant’Ana ao Bispado São José, em Barra do Piraí.

A Lei Municipal nº 3.768/2023, de autoria da Vereadora Kátia Miki (CIDADANIA), comemora o centenário do quinto bispo diocesano da Diocese Barra do Piraí – Volta Redonda.

“O Dom Waldyr foi um herói na redemocratização do nosso país. Além disso, ele foi um grande lutador pelos trabalhadores, pelos sem moradia e por tantas pessoas que estavam em vulnerabilidade social. Ele é um exemplo a ser seguido. Foi e sempre será uma das principais lideranças do Sul Fluminense. Por isso ele merece essa e tantas outras homenagens”, destacou Kátia.

A cerimônia contou com a presença do bispo dom Luiz Henrique da Silva Brito, do pároco da Catedral, o padre Paulo Sérgio Almeida, do Padre Carlos Alberto da Silva Junior, das Freiras Irene e Cristiane, do Presidente do Legislativo, o vereador Rafael Couto, do vereador Pedrinho ADL, além de populares e religiosos que se reuniram para homenagear Dom Waldyr.

Centenário de Dom Waldyr Calheiros

Dom Waldyr Calheiros Novaes foi bispo da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda de 1966 a 1999, e deu novo ânimo as comunidades católicas a partir do espírito do Concílio Vaticano II fazendo a diocese ser um dos berços das Comunidades Eclesiais de Base. A formação de agentes de pastoral e o protagonismo do leigo na Igreja foram um dos destaques do seu episcopado.

Ativo nas discussões políticas nacionais foi uma das importantes vozes no processo de redemocratização do país e nas discussões da Constituinte de 1988, incentivando a participação popular. Na greve de 1988, na CSN, foi uma das mais importantes figuras em defesa dos operários e na denúncia do assassinato dos três operários após a invasão dos soldados a usina. Dom Waldyr denunciou os prejuízos sociais da privatização da CSN e manteve-se atento as mudanças sociais e políticas da década de 1990 e como elas influenciaram a Igreja e a sociedade.

Dom Waldyr ficou conhecido por seu engajamento nas lutas sociais em favor dos menos favorecidos, teve participação na história política e no desenvolvimento da Região Sul Fluminense, e hoje tem seu nome eternizado no Bairro Sant’ana, em Barra do Piraí.

“Como representante da população na Câmara Municipal eu me sinto privilegiada em poder estar aqui prestando essa homenagem e de alguma forma eternizando o nome do eterno Dom Waldyr em Barra do Piraí. Hoje é um dia de muita alegria”, concluiu.