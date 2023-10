Ruas de 30 bairros de Barra Mansa irão receber obras de pavimentação

Barra Mansa – Com investimento de R$ 41 milhões, o Termo de Cooperação Técnica, assinado pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP) com a prefeitura de Barra Mansa durante o Governo Presente no Médio Paraíba, irá levar pavimentação para 127 ruas de 30 bairros. Além disso, outros projetos de drenagem, pavimentação e contenção de encostas estão sendo executados no município.

Segundo a SEIOP, em muitas ruas, o asfalto desgastado é um problema para os moradores e aqueles que passam pela região. Bairros como Vila Nova, Vila Ursolino, Ano Bom, Saudade, Santa Rosa e Vila Maria são os bairros com o maior número de vias em estado de conservação deficiente.

“Esse é um grande projeto de urbanização em toda a cidade, com pavimentação de ruas e sinalização horizontal. Levar mais qualidade de vida à população fluminense tem sido a marca do governo Cláudio Castro e asfalto nas ruas torna-se um grande diferencial para as famílias. É respeito, é cidadania”, disse o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade.

A SEIOP, que concluiu em agosto a construção da Ponte Ruth Coutinho, está finalizando obras de drenagem, pavimentação, sinalização e contenção de encostas nos bairros São Judas e Piteiras. Com investimento de R$ 5,1 milhões, as intervenções estão transformando a região e criarão uma rota alternativa para a Rodovia Presidente Dutra, pela principal via do bairro São Judas.

A requalificação urbana da Avenida Presidente Kennedy, uma das principais vias da cidade, está em andamento com obras de drenagem, pavimentação, construção de calçadas, modernização dos pontos de ônibus, melhoria na iluminação e sinalização é outra obra que vem recebendo aplausos da comunidade. Estão sendo investidos R$ 6,5 milhões na criação de uma avenida que represente a efervescente economia do município e ofereça a seus usuários uma experiência única para pedestres e motoristas.

Segurança nas rodovias

As obras de contenção de encostas da RJ-153, uma das principais rotas de escoamento da produção leiteira, seguem em ritmo acelerado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ). Em janeiro, com as fortes chuvas do início do ano, parte de uma encosta desceu, interditando completamente a pista, na altura da Serra da Mutuca, entre os municípios de Barra Mansa e Valença. Depois de vários estudos para garantir que a estrada ficasse segura para seus usuários e moradores da região, foram iniciadas as obras nos km 23,6 e 29, garantindo a estabilidade da rodovia e a segurança das encostas.

“Essa obra tem grande importância para a economia local, por ser uma rota de escoamento da produção leiteira e uma ligação das cidades da região com o sul de Minas Gerais. Tem sido um grande desafio, mas a qualidade da obra nos deixa seguro que os usuários poderão voltar a transitar sem preocupação”, afirmou o presidente do DER-RJ, Pedro Ramos.

Além dos R$ 53,7 milhões das obras da RJ-153, estão sendo realizadas contenções de encostas, drenagem e pavimentação na RJ-157, com investimento de R$ 39,8 milhões.