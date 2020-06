Ruas de Porto Real recebem serviços de pavimentação da prefeitura

Matéria publicada em 30 de junho de 2020, 15:59 horas

Porto Real– Três ruas estão recebendo serviços de pavimentação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que deu inicio na segunda-feira, dia 29, as atividades na parte final da Rua 1, no bairro Jardim das Acácias; Rua Paraíba, no bairro Fátima e a Rua Rondônia, no bairro Freitas Soares.

Segundo a Secretaria, a obra consiste em regularização do leito e posteriormente a realização da pavimentação com massa asfáltica.

– Essas benfeitorias, seguem de forma simultânea e tem um prazo curto de execução, com a finalização programada ainda nesta semana. Através delas também visamos melhorar a fluidez do trânsito local, tanto para pedestres quanto motoristas. Além disso, a pavimentação melhora significativamente diversos outros aspectos da sociedade, como a segurança e a saúde, contribuindo para elevar a qualidade de vida dos moradores desses locais – destacou o prefeito Ailton Marques.