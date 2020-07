Saae arrecada alimentos para famílias carentes de Barra Mansa

Matéria publicada em 31 de julho de 2020, 17:23 horas

Barra Mansa– O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae) deu início a campanha “Semana do Quilo”, nesta sexta-feira, dia 31. A iniciativa visa arrecadar alimentos, não perecíveis, com os servidores da autarquia para doar às famílias cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH). A ação segue até o dia 07 de agosto. As doações deverão ser entregues de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e de 14h às 16h, na sala da Assessoria da Comunicação do Saae, localizada na Avenida Homero Leite, nº 572, Saudade.