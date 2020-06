Saae BM faz manutenção em sistema de abastecimento de água na Ponte Nilo Peçanha

Matéria publicada em 22 de junho de 2020, 17:31 horas

Barra Mansa– O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM) fez nesta segunda-feira, dia 22, a manutenção em um trecho da rede de abastecimento de água, localizado próximo a Ponte Nilo Peçanha, via de acesso entre o Centro e os bairros Ano Bom e Vila Coringa.

Durante o serviço, o Saae substituiu uma peça para corrigir uma falha no abastecimento. O componente, com quatro polegadas de diâmetro, estava causando um vazamento constante por baixo da ponte, impedindo o fornecimento de água em alguns bairros, como Ano bom e Vila Orlandélia.

Segundo o diretor executivo do Saae, Fanuel Fernando, as equipes estão trabalhando o mais rápido possível para não prejudicar o abastecimento de água, como também evitar o desperdício.

– Estamos no local, trabalhando com eficiência, para normalizar o serviço o mais rápido possível, evitando assim a perda de água e o comprometimento do abastecimento dos bairros no entorno do Ano Bom – pontuou o diretor.