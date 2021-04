Matéria publicada em 21 de abril de 2021, 16:38 horas

Barra Mansa – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM), através da Coordenadoria de Resíduos Sólidos, continua promovendo a manutenção sanitária de diversos locais do município. Nesta quarta-feira (21), as equipes seguiram realizando limpeza de córregos, recolhimento de resíduos, capina, varrição, roçada, coleta de volumosos e de resíduos, entre outros. O objetivo da ação é manter a higienização da cidade, impedir a proliferação de vetores de doenças, prevenir entupimentos de redes de água pluvial e conter o avanço na transmissão da Covid-19. Os serviços fazem parte do Plano de Limpeza Contínua.

A capina e a raspagem de calçadas foram feitas no Parque da Cidade e nos bairros Saudade (Av. Homero Leite), Cotiara (Rua Augusto A. da Silva), Belo Horizonte (Ruas Sete de Setembro e Primavera), Vila Ursulino (Rua Aristides Ferreira e transversais), São Luiz (Rua Adolfo Gomes, Pres. Campos Sales e Leo M. Dias), Assunção, Santa Rita, Santa Lucia (Rua João Naves Lima) e Centro (Rua Cristovão Leal e Pinto Ribeiro).

A coleta de volumosos foi realizada no bairro Ano Bom (Elias Gerardine), Vila Ursulino, Vista Alegre (Rua Pinheirinhos), Centro (Rua Santos Dumont, Jorge Lóssio e Cristovão Leal). O serviço de coleta visa recolher materiais como televisão, cadeiras, madeiras, ferros e outros utensílios que foram descartados indevidamente e estão depositados em áreas verdes ou em espaços públicos.

O córrego Pinheirinhos do bairro Loeamento Belo Horizonte será sanitizado. A ação visa manter a salubridade do local de curso de água e evitar a propagação de diversas doenças. Já nas ruas dos bairros Piteiras e Loteamento Chinês, a equipe de limpeza deu continuidade na recolha dos resíduos de lama, terra e entulho, que podem obstruir e congestionar as margens dos caminhos.

De acordo com o coordenador de Resíduos Sólidos do Saae-BM, Jackson Rabelo, os serviços têm sido muito eficientes e tem conseguido dar segmento a boa manutenção em diversas localidades do município. “Manter a cidade limpa é compromisso diário, o prefeito Rodrigo Drable vem se esforçando em cuidar da manutenção da cidade apesar da crise provocada pela pandemia. Por isso temos realizado a limpeza de todo o município, inclusive em locais que recebem maior circulação de pessoas”.