Saae-BM faz manutenção emergencial após rompimento de tubulação no Ano Bom

Barra Mansa – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM), informa que na madrugada deste sábado (7) ocorreu o rompimento de uma tubulação de água potável na Rua Major José Bento, no Ano Bom, nas proximidades da ponte Nilo Peçanha.

De acordo com a autarquia, técnicos já estão realizando a manutenção da rede adutora, com previsão de conclusão por volta das 12h. A Guarda Municipal está acompanhando os trabalhos com o objetivo de orientar o trânsito no local.

Ainda segundo o Saae, devido ao ocorrido, a Eta Nova, responsável por cerca de 70% do abastecimento da cidade, está com os serviços interrompidos. A autarquia pede a compreensão dos moradores e informa que a previsão é que o fornecimento de água potável seja normalizado até o final da tarde.