Saae-BM faz manutenção emergencial em Rialto

Barra Mansa – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae – BM) informa que, neste sábado (4), segue com a manutenção emergencial da bomba no poço artesiano que fornece água para o distrito de Rialto.

Segundo a autarquia, os trabalhos foram iniciados nesta sexta-feira (3), mas não puderam ser concluídos devido à chuva e ao fato de ter anoitecido.

A previsão é de que a manutenção seja concluída até às 13 horas, com o abastecimento sendo retomado logo após. Caminhões pipa estão auxiliando no fornecimento de água aos moradores do local.