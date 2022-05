Saae-BM instala novo reservatório de água no Paraíso de Cima

Matéria publicada em 24 de maio de 2022, 12:12 horas

Estrutura tem capacidade para armazenar 50.000 litros e atender mais de 1.000 pessoas por dia

Barra Mansa – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) instalou na noite de segunda-feira, dia 23, o novo reservatório de 50.000 litros de água do bairro Paraíso de Cima. De acordo com a autarquia, a antiga estrutura estava comprometida por corrosão, o que ocasionou a redução para 1/3 de sua capacidade por conta das avarias.

O coordenador Administrativo e Financeiro do Saae-BM, José Geraldo Santos, o Zeca, o novo reservatório foi comprado seguindo as normas da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.

“A estrutura é feita com chapas reforçadas e maior proteção contra corrosão. O reservatório tem capacidade de armazenar 50 mil litros de água e atender mais de 1.000 pessoas por dia. Certamente estamos melhorando o abastecimento e de água em toda a localidade”, destacou Zeca, acrescentando que o valor investido na aquisição foi de aproximadamente R$150 mil.

No último mês, o Saae-BM também iniciou as obras de ampliação do reservatório de água do bairro Getúlio Vargas. A capacidade de armazenamento do local vai passar de 150 mil litros para 600 mil, o que representa um aumento de quatro vezes o volume de água.

Duas novas bombas de distribuição mais potentes também serão adquiridas e todo o local passará por modernização dos sistemas operacionais.

“Além dos moradores do próprio Getúlio Vargas, todos os residentes do Vale do Paraíba terão melhores condições de abastecimento. As duas bombas, de 75 cavalos cada, irão ampliar em mais de 50% a capacidade de distribuição. Hoje, temos na elevatória um conjunto principal de 45 cavalos e um conjunto reserva de 25”, destacou o diretor executivo do Saae-BM, Adilson Rezende.

A previsão é que todas as melhorias no Getúlio Vargas, com orçamento estimado em mais de R$1 milhão, sejam concluídas até o fim do ano.