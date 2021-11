SAAE-BM intensifica ações do Projeto Limpeza para evitar transtornos causados pelas chuvas

Matéria publicada em 6 de novembro de 2021, 08:58 horas

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa, através da Coordenadoria de Resíduos Sólidos do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), está intensificando a limpeza de bueiros, valas, córregos e margens de rios. O objetivo do Projeto Limpeza é prevenir e reduzir alagamentos em decorrência do período chuvoso, que começa neste mês de novembro e segue até março do próximo ano.

De acordo com o coordenador de Resíduos Sólidos da autarquia, Jackson Rabelo, a operação faz parte de um conjunto de ações determinadas pelo prefeito Rodrigo Drable.

“Ao nos aproximarmos da época de fim de ano, que é geralmente um período chuvoso, sempre temos incidentes com alagamentos, então, nós intensificamos desde já a limpeza do sistema de drenagem, como bueiros, valas e calhas”, explicou Jackson, acrescentando: “Estamos fazendo a nossa parte na prevenção e mitigação dos efeitos das fortes chuvas, mas é de extrema importância que a população tenha consciência de que é responsabilidade de todos evitar ou amenizar esses efeitos. Para isso, os munícipes não devem jogar lixo nas ruas, bueiros, valas, córregos e rios. Temos o serviço de coleta diária. No mínimo três vezes por semana ela ocorre em todos os bairros da cidade. Não há justificativa para descartar o lixo de forma irregular”, destacou o coordenador.

Ocorrências

Em casos de emergências causadas pelas chuvas, moradores podem acionar a Defesa Civil através do número 199. Situações de risco são alertadas à população por meio de sirenes instaladas nos bairros.