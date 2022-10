Saae-BM intensifica limpeza neste fim de semana e feriado

Matéria publicada em 1 de outubro de 2022, 11:35 horas

Ações de capina, roçada, lavagem de praça e outras vão acontecer em mais de 14 bairros

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae), intensifica os serviços de limpeza da cidade neste fim de semana. Os trabalhos acontecem diariamente, mas a autarquia irá aproveitar o feriado do aniversário de 190 anos da cidade, celebrado na segunda-feira, 3 de outubro, para reforçar as ações em mais de dez bairros. O objetivo é evitar a proliferação de doenças, preservar o meio ambiente e propiciar qualidade de vida para os munícipes.

A Coordenadoria de Resíduos Sólidos (CRS) destacou a importância dos serviços realizados pela equipe e da participação da população no trabalho. “Essa limpeza constante contribui para evitar possíveis entupimentos do sistema de drenagem, evitando assim os alagamentos e enchentes. Além da preservação da saúde pública, que ajuda a evitar a proliferação de vetores, como ratos, baratas e moscas. Outro ponto que é que precisamos contar com a colaboração dos moradores, para não jogar lixo pelas ruas e calçadas, mas sim descartá-los devidamente ensacados nos dias e horários de coleta, mantendo as calçadas limpas”, pontuou o coordenador da CRS, Jackson Rabelo.