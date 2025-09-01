segunda-feira, 1 setembro 2025
Saae-BM melhora sistema de drenagem do bairro Boa Sorte

Equipe implantou novas manilhas de 1 metro de diâmetro para reforçar o escoamento de águas pluviais

Autarquia está reconstruindo um trecho de rede de 30 metros, o que deve garantir melhorias na drenagem da região (Foto: Gabriel Borges)

Barra Mansa – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) realizou nesta segunda-feira (1º) melhorias no sistema de drenagem do bairro Boa Sorte. Os trabalhos foram concentrados na Rua F, onde a equipe implantou novas manilhas de 1 metro de diâmetro para reforçar o escoamento de águas pluviais e evitar transtornos em períodos de chuva.

A iniciativa atende a uma antiga demanda dos moradores. Um deles, Jorge Carlos Nogueira, de 70 anos, destacou a importância da obra.

“Moro aqui na Rua F há 42 anos. É uma rua localizada na parte baixa do bairro, por onde escoa a água de várias outras ruas. Sofremos com enchentes por mais de 10 anos por conta disso. Estamos felizes com a troca das manilhas e melhorias, pois vai resolver este problema que causava muitos transtornos para os moradores”, disse Jorge.

De acordo com o diretor executivo do Saae-BM, José Geraldo Santos, o Zeca, a autarquia está reconstruindo um trecho de rede de 30 metros, o que deve garantir melhorias na drenagem da região.

“Essa obra é mais um passo importante dentro do nosso compromisso de melhorar a infraestrutura urbana de Barra Mansa. No bairro Boa Sorte, estamos realizando a substituição de manilhas por outras com maior diâmetro, o que vai garantir um escoamento mais eficiente das águas da chuva e, principalmente, evitar alagamentos e transtornos para os moradores, especialmente nos períodos chuvosos. Seguimos trabalhando com dedicação para oferecer soluções duradouras e de qualidade para os munícipes”, destacou Zeca.

 

 

