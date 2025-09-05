Saae-BM realiza manutenção em bomba principal que abastece o bairro Santa Rosa

Barra Mansa – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) informa que está finalizando nesta sexta-feira (5), a reinstalação da bomba principal responsável pelo abastecimento de água potável do bairro Santa Rosa. Na última semana, o equipamento apresentou um problema técnico que exigiu reparo especializado, com duração de sete dias.

“Durante o período de manutenção, para minimizar os impactos no fornecimento, uma bomba reserva foi instalada e entrou em operação emergencial, garantindo que o abastecimento não fosse totalmente interrompido no bairro. Com a conclusão dos reparos e a reinstalação da bomba principal, o abastecimento será restabelecido em sua capacidade total ao longo do dia de hoje”, explicou o diretor executivo da autarquia, José Geraldo Santos, o Zeca.

Para mais informações ou em caso de dúvidas, os moradores podem entrar em contato com o Saae pelos telefones 115 ou (24) 3512-4333.