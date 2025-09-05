sexta-feira, 5 setembro 2025
Fale conosco

Saae-BM realiza manutenção em bomba principal que abastece o bairro Santa Rosa

Abastecimento de água será totalmente restabelecido após sete dias de reparo técnico

by adrielly ribeiro

Foto: Divulgação

Barra Mansa – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) informa que está finalizando nesta sexta-feira (5), a reinstalação da bomba principal responsável pelo abastecimento de água potável do bairro Santa Rosa. Na última semana, o equipamento apresentou um problema técnico que exigiu reparo especializado, com duração de sete dias.

“Durante o período de manutenção, para minimizar os impactos no fornecimento, uma bomba reserva foi instalada e entrou em operação emergencial, garantindo que o abastecimento não fosse totalmente interrompido no bairro. Com a conclusão dos reparos e a reinstalação da bomba principal, o abastecimento será restabelecido em sua capacidade total ao longo do dia de hoje”, explicou o diretor executivo da autarquia, José Geraldo Santos, o Zeca.

Para mais informações ou em caso de dúvidas, os moradores podem entrar em contato com o Saae pelos telefones 115 ou (24) 3512-4333.

Você também pode gostar

UFF-VR inaugura supercomputador para impulsionar pesquisas avançadas

Prefeitura de Volta Redonda recebe Pinheiral para conhecer...

HSJB bate recorde e realiza mais de 4,4...

Pinheiral lança festival de curtas “EduCannes” para estudantes

Resende amplia vacinação contra HPV para jovens de...

FBG garante transporte para jovens no Desfile de...

Angra dos Reis divulga alterações no trânsito para...

Direitos Humanos: O desafio das mulheres com familiares...

Mais de 1 bilhão de pessoas vivem com...

Violência obstétrica atinge mulheres mais pobres e vulneráveis,...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996