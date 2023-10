Saae de Barra Mansa destaca benefícios do pagamento via Pix

Barra Mansa – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM) está reforçando a importância e os benefícios do pagamento da tarifa de água e esgoto através da modalidade Pix em aplicativos bancários. O serviço foi implantado no município em abril deste ano. Atualmente são emitidas cerca de 50 mil contas por mês, sendo que, no mês de agosto, 17% dos clientes optaram pelo pagamento das faturas via Pix.

Para realizar a ação, basta apontar a câmera do seu celular para o Código QR presente na conta de água. Após a confirmação, é importante deixar salvo o comprovante. O pagamento pode ser feito por qualquer pessoa que tenha conta em instituição bancária, inclusive bancos digitais.

Segundo José Geraldo Santos, o Zeca, coordenador administrativo e financeiro do Saae-BM, a adesão ao Pix buscar reduzir os custos administrativos e proporcionar aos clientes facilidade de quitação de suas contas.

– Essa modalidade de pagamento sempre foi vista como uma alternativa positiva para alcançarmos esses dois objetivos. Acreditamos que a facilidade e praticidade proporcionadas pelo Pix tem sido um grande atrativo. A modernidade exige cada vez mais que as empresas se adequem e ofereçam aos clientes o que há de melhor no mercado. É um grande avanço na forma de recebimento das receitas do Saae e não podemos deixar de dizer que, quando reduzimos nosso custeio, temos condições de investir em nosso município – ressaltou Zeca.

O coordenador ainda destacou a comodidade e agilidade na quitação dos débitos. “Com o Pix é possível realizar o pagamento em qualquer dia e horário. É um método que permite que o valor de uma conta a ser paga seja debitado automaticamente, de forma rápida e segura”, contou Zeca, acrescentando que é importante esclarecer que a autarquia abriu processo licitatório para finalizar o procedimento com uma redução considerável no preço da tarifa de Pix, o que pode gerar uma economia aos cofres públicos de mais de um milhão e trezentos mil reais ao ano.

O Saae-BM possui um serviço de Call Center que funciona de segunda a sexta-feira, de 7h às 21h, além de sábados, domingos e feriados, de 7h às 17h, e atendimento WhatsApp no (24) 3512-4333, de segunda à sexta das 07 às 17h. Para mais informações, basta entrar em contato com o Saae-BM através dos telefones: (24) 3512-4333 e 115.