Saae de Barra Mansa divulga novas datas das provas do concurso público

Matéria publicada em 4 de agosto de 2020, 19:41 horas

Barra Mansa – Foi divulgado o novo cronograma do concurso público promovido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM). Após o adiamento do exame devido à pandemia da Covid-19, as novas datas estabelecidas pela autarquia são: 06 de dezembro para a prova objetiva e os dias 06 e 07 de janeiro de 2021 para as provas práticas.

Vale ressaltar que as provas serão realizadas seguindo as orientações recomendadas pelos órgãos oficiais de saúde. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 22 de fevereiro de 2021.

As contratações serão em regime estatutário e o concurso será realizado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam). Serão disponibilizadas cinco vagas aos profissionais das áreas de saneamento básico e 27 para auxiliares de serviços gerais.

O diretor executivo do Saae, Fanuel Fernando, assegurou que as provas serão realizadas em segurança. “Infelizmente tivemos que adiar nosso concurso, mas nossa maior preocupação foi com a saúde dos nossos funcionários e dos candidatos. As provas só serão realizadas caso haja condições de fazer todo procedimento respeitando as orientações dos órgãos oficiais de saúde”, expressou Fanuel.