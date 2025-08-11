Saae de Barra Mansa inicia substituição e instalação de lixeiras na cidade

Barra Mansa – A Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Barra Mansa, iniciou nesta segunda-feira (11), um trabalho de substituição de lixeiras danificadas e na instalação de novas unidades em pontos que ainda não contavam com esse serviço. O diretor executivo do Saae, José Geraldo Santos, o Zeca, destacou que a medida busca oferecer mais praticidade à população e reforçar o cuidado com a cidade e o meio ambiente.

“Estamos começando pelo Centro, que é uma área de grande circulação, mas a ação vai alcançar outras regiões em breve. Queremos facilitar o descarte correto do lixo, evitar que resíduos sejam jogados no chão e tornar a cidade mais limpa e acolhedora para todos”, afirmou.

A equipe iniciou o trabalho pelas vias centrais, priorizando locais de maior fluxo de pedestres, como praças e pontos de ônibus. Em seguida, o cronograma seguirá para bairros e distritos. “A troca das lixeiras também reforça o nosso compromisso com a qualidade de vida e a conservação dos espaços públicos”, finalizou Zeca.