Saae de Barra Mansa segue com programação de limpeza nos bairros

Matéria publicada em 13 de junho de 2022, 12:56 horas

Diferentes serviços acontecem nesta segunda-feira no município

Barra Mansa –O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) segue nesta segunda-feira, 13, com sua programação diária de limpeza no município. As atividades têm o intuito de evitar a proliferação de doenças, preservar o meio ambiente e propiciar qualidade de vida para os munícipes.

Os serviços de capina, roçada, raspagem e pintura de meios-fios são realizados hoje nas seguintes localidades: Região Leste (Km 100 e Nove de Abril), Nova Esperança, Vila Nova, Jardim América, Vila Ursulino, Presidente Kennedy e Vila Maria.

A coleta de volumosos acontece nos bairros Nova Esperança, Jardim América, Vila Nova, Região Leste e Vila Ursulino.

Também é realizada hoje a limpeza interna e nas margens do córrego da Rua Sebastião, no Ano Bom, além de coleta de entulho, terra e lama na Região Leste.

O coordenador de Resíduos Sólidos do Saae-BM, Jackson Rabelo, destacou a importância destes serviços e os benefícios que os mesmos proporcionam para o município.

“Esses serviços são de suma importância para a manutenção da limpeza e a preservação da saúde pública. Apesar do nosso empenho, os moradores precisam cooperar com o trabalho executado pelos agentes e não jogar lixo pelas ruas e calçadas, mas sim descartá-los devidamente ensacados nos dias e horários de coleta, mantendo os locais limpos. Com os serviços realizados pela nossa equipe e com a cooperação dos moradores, é garantia termos uma cidade cada vez mais limpa e com mais qualidade de vida”, destacou Jackson.

As equipes da autarquia seguem com a programação diária de limpeza percorrendo os bairros do município e beneficiando toda a população.

O Saae-BM está localizado na Avenida Homero Leite, 572, na Saudade. O telefone para mais informações é: (24) 3512-4333.