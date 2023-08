Saae de Volta Redonda troca de rede de água no Jardim Europa

Volta Redonda – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) iniciou a troca de 1.596 metros de rede de abastecimento de água em ruas do bairro Jardim Europa. O objetivo com a troca da antiga tubulação por uma nova é minimizar transtornos causados por redução no fluxo da água e rompimentos.

“As ruas do bairro possuem tubulações antigas, de ferro fundido, e com o tempo começa a criar uma crosta interna que em alguns casos bloqueia a passagem da água, diminuindo a vazão e provocando falta d’água. Então estamos trocando por tubulação de PVC para acabar com os problemas”, explicou o engenheiro do Saae, Sérgio Meira.

As equipes estão escavando trechos para iniciar a substituição da tubulação. A obra vai atender diversas vias do bairro, como as ruas Monte Carlo, Londres, um trecho da Avenida Roma, entre outros pontos.

“Esse trabalho vai beneficiar cerca de 270 famílias que residem no bairro. Assim como no Jardim Europa, temos realizado a troca de tubulações antigas por novas em diversos pontos da cidade, como é o caso da Avenida Beira-Rio, que foram mais de cinco quilômetros. O objetivo é garantir acesso à água potável para todos”, afirmou o diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza, o PC.