Saae inicia intervenção na Rua Espírito Santo na Vila Coringa em Barra Mansa

Matéria publicada em 8 de junho de 2020, 15:19 horas

Barra Mansa- O Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa) iniciou nesta segunda-feira, dia 08, uma intervenção na Rua Espírito Santo, no bairro Vila Coringa. De acordo com a autarquia, a primeira etapa consiste na separação da rede de esgoto, da rede de águas pluviais. A previsão é que o serviço seja executado em até 30 dias.

Posterior ao serviço do Saae, a Secretaria Municipal de Manutenção Urbana, fará a rede de águas pluviais e o asfaltamento da rua, informou a prefeitura. De acordo com o diretor executivo do Saae-BM, Fanuel Fernando, esse é um antigo anseio da comunidade, porém foi necessário um período de estudo e análise para que o serviço fosse iniciado.

– Essa é uma rede mista, ou seja, o esgoto e a água passam pelo mesmo canal. Quando chovia, a água transbordava e ilhava a rua. Ainda vamos construir dois postos de visitas, para fazer constantemente a manutenção sem precisar quebrar o asfalto – explicou Fanuel.

O gerente de Manutenção de Esgoto, Reinaldo Marques Ramos, falou sobre o serviço.

– Iniciamos nesta segunda-feira, com o prazo de entrega até 30 dias. Pedimos que, neste período de obras, possamos contar com a compreensão dos moradores, pois sabemos que o resultado final será satisfatório – completou.