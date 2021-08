Saae intensifica limpeza em bairros de Barra Mansa

Matéria publicada em 3 de agosto de 2021, 15:02 horas

Barra Mansa – Os serviços de limpeza foram intensificados em diversos bairros, nesta terça-feira (03), em Barra Mansa, pelo Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto). Além de impedir a proliferação de vetores de doenças, prevenir entupimentos de redes de água pluvial e conter o avanço na transmissão da Covid-19, o objetivo da autarquia é de manter a salubridade e a organização no município.

Serviços

Ações de roçada, capina e raspagem de calçadas e sarjetas nos bairros Vale do Paraíba, Parque Independência, Jardim América, São Domingos, Getúlio Vargas, Região Leste, Centro, Jardim Primavera e Barbará.

Já a coleta de volumosos foi feita na Vila Ursulino, Santa Maria II, Centro, Ano Bom, Vila Nova e Colônia. Esse serviço visa recolher materiais como televisão, madeiras, ferros, vegetação cortada, entulho de limpeza de ruas e outros que não foram descartados corretamente e estão depositados em áreas verdes ou em espaços públicos.

A fim de evitar a propagação de diversas doenças e manter a salubridade do local de curso de água, a equipe sanitizou o córrego do bairro Paraíso de Baixo. Já nas ruas dos bairros Vila Ursulino, Santa Maria II, Colônia S. Antônio e Centro a equipe de limpeza recolheu resíduos de lama, terra e de entulho que podem congestionar as margens dos caminhos.

Por fim, o Saae-BM deu sequência às ações na área do Parque da Cidade, higienizando os banheiros químicos, repondo materiais como água e desinfetante, varrendo e recolhendo resíduos próximos ao local.

O coordenador de Resíduos Sólidos do Saae-BM, Jackson Rabelo, informou a importância do serviço para a cidade.

– Por dia, cada um de nós em Barra Mansa gera mais de 600g de resíduos urbanos. Isso, ao final de cada mês, soma cerca de 3.300 toneladas. Os serviços prestados pelo Saae são de vital importância para a manutenção da limpeza e preservação da saúde pública. É uma demanda extremamente importante do prefeito Rodrigo Drable e todos os dias nós nos empenhamos para conquistar isso e atender aos bairros da cidade – explicou.